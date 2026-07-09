مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، استان گلستان تا روز یکشنبه به تناوب تحت تأثیر جریانات مرطوب قرار خواهد داشت.
وی افزود: این شرایط سبب تداوم ابرناکی آسمان و وقوع بارشهای پراکنده، بهویژه در ساعات شب تا صبح، در مناطق مختلف استان میشود.
بر پایه این گزارش، از عصر روز یکشنبه بهتدریج از میزان ناپایداریهای جوی کاسته شده و با آرامتر شدن شرایط جوی، روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر این اساس، به شهروندان و مسافران توصیه میشود با توجه به احتمال بارشهای پراکنده در برخی ساعات، بهویژه در ترددهای بینشهری، جوانب احتیاط را رعایت کنند.
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