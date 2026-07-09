وزش باد شدید در نواحی مرزی ایلام تا اواخر هفته

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: تا اواخر هفته جاری، در نواحی مرزی استان وزش باد گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت می‌تواند احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی و همچنین افت کیفیت هوا را در این مناطق به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا روز پنجشنبه کاهش نسبی دما حدوداً ۲ درجه مورد انتظار است، افزود: این کاهش دما موقتی بوده و از روز جمعه روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد و در هفته آینده، یک توده هوای گرم در سطح استان مستقر می‌شود که دمای هوا را به طور محسوسی افزایش خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده، تصریح کرد: با توجه به وزش باد شدید در نواحی مرزی، شهروندان باید از استحکام سازه‌های سبک و موقتی خود اطمینان حاصل کنند و افراد دارای بیماری‌های تنفسی نیز در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه طی هفته آینده شاهد افزایش محسوس دما خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار توده هوای گرم، مصرف مایعات کافی و خودداری از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید، به ویژه در ساعات اوج گرما، توصیه می‌شود و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند.