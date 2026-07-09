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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

۵۱ محکوم متواری در طرحهای عملیاتی پلیس آگاهی اصفهان دستگیر شدند

۵۱ محکوم متواری در طرحهای عملیاتی پلیس آگاهی اصفهان دستگیر شدند

اصفهان- رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری ۵۱ محکوم غایب و متواری از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات مؤثر کارآگاهان پلیس آگاهی استان، ۵۱ نفر از محکومان غایب و متواری در اجرای طرح های عملیاتی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از مجموع افراد دستگیرشده، ۳۷ نفر مرتبط با جرائم سرقت، ۶ نفر در زمینه جعل و کلاهبرداری و ۸ نفر نیز مرتبط با سایر جرائم بودند که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت دارد خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی استان با عزم راسخ و بهره گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، اجرای اینگونه طرح ها را با جدیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6883263

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