۵۱ محکوم متواری در طرحهای عملیاتی پلیس آگاهی اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات مؤثر کارآگاهان پلیس آگاهی استان، ۵۱ نفر از محکومان غایب و متواری در اجرای طرح های عملیاتی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از مجموع افراد دستگیرشده، ۳۷ نفر مرتبط با جرائم سرقت، ۶ نفر در زمینه جعل و کلاهبرداری و ۸ نفر نیز مرتبط با سایر جرائم بودند که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت دارد خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی استان با عزم راسخ و بهره گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، اجرای اینگونه طرح ها را با جدیت ادامه خواهد داد.