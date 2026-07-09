اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد دو پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه که ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح پنجشنبه رخ داد ۱۰ فروند قایق صیادی مردمی دچار آتش‌سوزی شدند که با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی شهرداری چاه‌مبارک، حریق مهار و خاموش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری چاه‌مبارک در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را با موفقیت انجام دادند و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

فرماندار عسلویه با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان تصریح کرد: تمامی تیم‌های مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و روند بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.