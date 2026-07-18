وضعیت اسکله «بنود» بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، اسکندر پاسالار فرماندار شهرستان عسلویه و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و بخشدار چاه مبارک ظهر شنبه با حضور در اسکله صیادی روستای بنود از محل اصابت حملات دشمن آمریکایی بازدید و آخرین وضعیت این منطقه را از نزدیک بررسی کردند.

در این بازدید، مسئولان ضمن حضور در محل وقوع حادثه، از نزدیک در جریان ابعاد خسارات و وضعیت موجود قرار گرفتند.

همچنین دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای بنود با ارائه گزارشی از حادثه، توضیحاتی درباره نحوه وقوع این اتفاق، خسارات وارده و مطالبات مردم منطقه بیان کردند.

مسئولان حاضر نیز با بررسی میدانی شرایط، بر پیگیری مسائل مطرح‌ شده و حمایت از مردم و جبران خسارات وارده در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کردند.