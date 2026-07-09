https://mehrnews.com/x3cwVX ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱ کد مطلب 6883468 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱ امروز همه در مشهد آمدند مشهد- امروز همه برای تشییع پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران آمدند. دریافت 4 MB فیلم: حبیبه احسنی کد مطلب 6883468 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۴ آقای خراسان به دیارش رسید زائران در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم رضوی چشم انتظار رهبر شهید سنج و دمام زنی شیرازی ها در مشهد مقدس و در آئین تشییع پیکر آقای شهید عزاداری وشعارهای دانشجویان نیجریه در آیین تشییع پیکر امام شهید در مشهد برچسبها آقای شهید ایران تشییع شهدا تشییع رهبر شهید انقلاب
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