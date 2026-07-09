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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

امروز همه در مشهد آمدند

امروز همه در مشهد آمدند

مشهد- امروز همه برای تشییع پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران آمدند.

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فیلم: حبیبه احسنی

کد مطلب 6883468

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