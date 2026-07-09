به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در سومین نشست شورای اداری شهرستان دیلم، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، بویژه قائد امت امام خامنه ای(قدس سره) از همکاری اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های اجرایی در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
فرماندار دیلم تداوم همدلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی را در انتقال آرامش به مردم و مدیریت شرایط مختلف مؤثر دانست.
کاظمی خدمت صادقانه به مردم را مهمترین وظیفه مدیران برشمرد و بر پیگیری مستمر و تلاش مضاعف برای افزایش رضایتمندی تأکید کرد.
ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی
فرماندار دیلم با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، گفت: دستگاههای اجرایی موظفند با مدیریت مصرف برق و آب، استفاده از تجهیزات کممصرف و بهکارگیری راهکارهای نوین، در کاهش مصرف و عبور از پیک بار تابستان مشارکت کنند.
وی همچنین بر آمادگی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تأکید کرد و افزود: شهرستان دیلم در مسیر تردد زائران قرار دارد و باید با برنامهریزی مناسب، میزبان شایستهای برای زائران اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.
کاظمی حمایت از سرمایهگذاران را از اولویتهای توسعهای شهرستان خواند و گفت: با استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، زمینه حمایت از سرمایهگذاران فردی و گروهی فراهم میشود.
تشکیل ستاد جذب سرمایهگذاری در آینده نزدیک
وی از تشکیل ستاد جذب سرمایهگذاری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: افراد توانمند برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، شناسایی و دعوت میشوند.
فرماندار دیلم توسعه نیروگاههای خورشیدی را از نیازهای اساسی شهرستان دانست و آن را در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مؤثر خواند.
کاظمی با اشاره به هفته دولت، بر ثبت پروژههای قابل افتتاح در سامانه «منتاک» تأکید و معرفی خدمات دولت به مردم را از وظایف دستگاهها برشمرد.
وی طرح توسعه بندر دیلم را از مهمترین پروژههای زیرساختی عنوان کرد که زمینهساز تحول در تجارت، حملونقل دریایی و اشتغال است.
معرفی دبیران ستاد هفته دولت و اربعین حسینی
در پایان این نشست، حجتالاسلام «محمد کنارکوه» به عنوان دبیر ستاد اربعین حسینی و «محمدامین اکبری» به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت دیلم معرفی شدند.
نظر شما