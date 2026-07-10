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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

واکنش نبیه بری به دخالت احتمالی دمشق علیه حزب الله به دستور ترامپ

واکنش نبیه بری به دخالت احتمالی دمشق علیه حزب الله به دستور ترامپ

رئیس پارلمان لبنان به اخبار مربوط به دخالت احتمالی دمشق علیه حزب الله واکنش نشان داد و گفت: سوریه در این موضوع دخالتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار گزارش داد که همزمان با تلاش محافل لبنانی برای روشن کردن حقیقت گفتگوهای انجام شده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه درباره لبنان و اظهارت ترامپ در خصوص تعهدات الشرع درباره کمک برای مقابله با حزب الله، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که سوریه در این موضوع دخالتی ندارد.

بری به الاخبار گفت که در دیدار هفته گذشته وی با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه تمامی مسائل به وضوح کامل مطرح شده است.

وی تاکید کرد: در نهایت باید به آنچه که درباره لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ذکر شده است، مراجعه کرد.

در همین راستا برخی محافل و منابع نزدیک به عین التینه، فاش کردند که رابطه بری و رئیس جمهور لبنان همچنان به شدت سرد است و تلاش یزید بن فرحان فرستاده عربستان تاکنون تنها به ارتباط محدود میان آندره رحال، مشاور جوزف عون و علی حسن خلیل، نماینده پارلمان لبنان منجر شده و هیچگونه پیشرفتی در پرونده‌های مورد اختلاف حاصل نشده است.

کد مطلب 6883867

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