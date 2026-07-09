خسارت ۱۰۰ درصدی به ۳۰ فروند قایق صیادی در بندرعباس بر اثر حمله دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز جامه گیر اظهار کرد:بر اثر دو پرتابه ارتش تروریستی آمریکا در اسکله صیادی پنج پله بندرعباس دست‌کم سی فروند قایق صیادی کاملا از بین رفت که ارزش هر فروند قایق صیادی حدود دو میلیارد تومان است.

هوشنگ افراخته دیگر عضو هیئت مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس هم گفت: پرتابه دیگری نیز به اسکله شناوری صیادان در اسکله پنج پله برخورد کرد که سبب غرق شدن آن شد.

در حمله تجاوزکارانه آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر به نوار ساحلی هرمزگان، جامعه صیادی جنوبی‌ترین استان ایران، بیشترین آسیب را دید.