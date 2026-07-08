هشدار ایمنی به صیادان هرمزگانی در پی حملات شب گذشته دشمن به اسکله ها

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه شرکت های تعاونی صیادان هرمزگان با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام آماده باش به صیادان، خواستار توجه جدی به رعایت هشدارهای ایمنی پس از حملات دشمن امریکایی صهیونی به اسکله های صیادی شد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به‌ حملات شب گذشته آمریکا و به‌ منظور حفظ امنیت، ایمنی و صیانت از جان صیادان و سرمایه‌های بخش صیادی، به کلیه مدیران و بهره‌برداران اسکله‌های صیادی استان تاکید می‌شود تا اطلاع ثانوی در حالت آماده‌باش کامل بوده و موارد ایمنی را با جدیت اجرا کنند.

استقرار شناورها به صورت پراکنده دراسکله ها و خودداری از تجمع آنها در یک محل و بازبینی تجهیزات ایمنی، سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، پمپ‌ها و خودروهای آتش‌نشانی به‌طور کامل و اطمینان از آماده‌ به‌کار بودن آنها از موارد مورد اشاره در این اطلاعیه است.

در این اطلاعیه همچنین در مورد کنترل ورود و خروج و جلوگیری از تردد افراد غیرمرتبط در محدوده اسکله‌ها نیز توصیه هایی انجام شده است.

اتحادیه شرکت های تعاونی صیادان هرمزگان همچنین اعلام کرده است در صورت وقوع هرگونه حادثه یا اصابت به محدوده اسکله، حفظ جان نیروهای انسانی در اولویت بوده و باید محل به فوریت تخلیه و پس از ایمن شدن شرایط، خسارات به صورت کامل مستندسازی و به اتحادیه گزارش شود.