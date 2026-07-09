پزشکیان از حضور تاریخی مردم در آیین تشییع رهبر شهید قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در این پیام حضور پرشور مردم در تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف و کربلای معلی را جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری، همبستگی و پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد و با تأکید بر اینکه این حضور عظیم، تنها بدرقه پیکر یک رهبر نبود، آن را تجدید میثاق ملت ایران با مسیر عزت، استقلال، عدالت و پیشرفت دانست.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی اقشار مختلف مردم، مراجع و علما، نیروهای خدمت‌رسان، اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران برگزاری این آیین تاریخی، از همراهی و همدلی گسترده داخلی و بین‌المللی در بزرگداشت رهبر شهید قدردانی و بر ضرورت پاسداری از سرمایه بزرگ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

پزشکیان با قدردانی ویژه از دولت، ملت و مسئولان کشور دوست و برادر عراق، شیوخ و رؤسای قبایل، آستان‌های مقدس، موکب‌داران، خادمان عتبات عالیات و همه دست‌اندرکارانی که با بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات کشورشان، زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های وداع و تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی را فراهم کردند، این همراهی را جلوه‌ای درخشان از روابط برادرانه و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و عراق و نمادی از همبستگی امت اسلامی توصیف کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا»

ملت بزرگ و شریف ایران، برادران و خواهران عزیز در کشورهای اسلامی و همه آزادگان جهان که در این روزهای تاریخی، با حضوری آگاهانه و همدلانه، آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را برگزار کردید؛

بر خود فرض می‌دانم از حضور باشکوه و میلیونی مردم در تهران، قم، مشهد و نیز از حضور پرشور برادران و خواهران عراقی در نجف اشرف و کربلای معلی، صمیمانه قدردانی کنم. این حضور کم‌نظیر که با تحمل ساعت‌ها انتظار، پیمودن مسیرهای طولانی و جلوه‌هایی بی‌بدیل از عشق، وفاداری و اخلاص همراه بود، بار دیگر عظمت پیوند میان ملت‌های مسلمان و استحکام همبستگی ملی و امت اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت.

در روزهایی که دل‌های میلیون‌ها دلداده رهبر شهید انقلاب اسلامی سرشار از اندوه فقدان آن شخصیت بزرگ بود، ملت‌های ایران و عراق با حضوری حماسی، پرشور و تاریخی، صحنه‌هایی ماندگار از وفاداری، همدلی و ارادت آفریدند؛ صحنه‌هایی که بی‌تردید در حافظه تاریخی امت اسلامی جاودانه خواهد ماند.

آنچه در روزهای گذشته در تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف، کربلای معلی و جای‌جای ایران اسلامی در آیین‌های بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید رقم خورد، جلوه‌ای باشکوه از پیوند عمیق مردم با رهبری بود که همه عمر خویش را وقف عزت اسلام، امنیت، استقلال، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی کرد. این حضور میلیونی و پرشکوه، گواهی روشن بر وفاداری ملتی بود که قدردان مجاهدت‌های خالصانه و خدمات ماندگار رهبر خود است و راه عزت و پیشرفت را با همان ایمان و استقامت ادامه خواهد داد.

از همه ملت‌ها و دولت‌های دوست، رهبران و مقامات عالی‌رتبه، شخصیت‌های سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادها و هیأت‌های رسمی کشورهای مختلف که با حضور در آیین‌های وداع و تشییع، برگزاری مراسم بزرگداشت، ارسال پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی، در اندوه فقدان رهبر شهید با ملت ایران همراه شدند، صمیمانه سپاسگزارم. این همدلی صادقانه و احترام گسترده، بیانگر جایگاه ممتاز، نفوذ معنوی و محبوبیت آن شخصیت بزرگ در میان ملت‌ها و آزادگان جهان و سرمایه‌ای ارزشمند برای تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکاری‌های فرهنگی، انسانی و بین‌المللی است.

در این میان، مراتب سپاس و قدردانی ویژه خود را از ملت مؤمن، برادر و دوست عراق ابراز می‌کنم که با بدرقه‌ای سرشار از عشق، اخلاص و ارادت، بار دیگر عمق پیوندهای ایمانی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق را به زیباترین شکل به نمایش گذاشتند.

همچنین لازم می‌دانم از دولت جمهوری عراق، مسئولان عالی‌رتبه، شیوخ و روسای قبایل، نهادهای امنیتی، انتظامی، خدماتی، اجرایی، آستان‌های مقدس، موکب‌داران، خادمان عتبات عالیات و همه کسانی که با بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات کشورشان، زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید در نجف اشرف و کربلای معلی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم. این همراهی مسئولانه، میزبانی کریمانه و همکاری صمیمانه، جلوه‌ای درخشان از روابط برادرانه و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و عراق و نشانه‌ای روشن از همبستگی ملت‌های مسلمان در پاسداشت ارزش‌های الهی و مشترک بود؛ همراهی ارزشمندی که بی‌تردید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

اینجانب، به عنوان خدمتگزار مردم ایران، در برابر این شکوه، بلوغ اجتماعی و سیاسی ، احساس مسئولیت، وفاداری و سرمایه عظیم ملی، سر تعظیم فرود می‌آورم و از همه زنان و مردان، جوانان و پیشکسوتان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان، دانشگاهیان، روحانیون، اصناف، اقوام، پیروان مذاهب مختلف و همه آحاد ملت که با حضوری مسئولانه، باشکوه و همدلانه، این آیین تاریخی را به نمادی از وحدت، انسجام و اقتدار ملی تبدیل کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

از مردم شریف، مؤمن، نجیب و مهمان‌نواز استان‌های مختلف کشور که با گشودن خانه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و دل‌های خود، پذیرای میلیون‌ها زائر و عزادار شدند، صمیمانه سپاسگزارم. میزبانی کریمانه، ایثار، همدلی و رفتار سرشار از مهر و محبت شما، جلوه‌ای درخشان از فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم والای اسلام را به نمایش گذاشت و بار دیگر ثابت کرد که کرامت، همبستگی و نوع‌دوستی، از برجسته‌ترین سرمایه‌های اجتماعی ملت ایران است.

از مراجع معظم تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، هیئت‌های مذهبی، تولیت‌های آستان‌های مقدس، جامعه مداحی کشور و همه دلدادگان اهل‌بیت علیهم‌السلام در ایران، عراق و دیگر کشورهای اسلامی که با حضور مؤثر، برگزاری آیین‌های بزرگداشت، خدمت‌رسانی خالصانه و ابراز ارادت، در برپایی هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. این حضور فراگیر و خودجوش، جلوه‌ای روشن از عمق پیوندهای اعتقادی، فرهنگی و تمدنی امت اسلامی و نشانه‌ای از جایگاه رفیع رهبر شهید در قلوب مؤمنان و آزادگان جهان بود؛ سرمایه‌ای معنوی که بی‌تردید به تقویت وحدت، همبستگی و هم‌افزایی میان ملت‌های مسلمان خواهد انجامید.

همچنین از نیروهای مسلح، فرماندهان و کارکنان نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، نیروهای امدادی و درمانی، جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حمل‌ونقل، خادمان آستان‌های مقدس، موکب‌داران، نیروهای داوطلب مردمی و همه خدمتگزاران گمنامی که با احساس مسئولیت، تلاش شبانه‌روزی و ایثار، امنیت، آرامش، نظم و شکوه این آیین تاریخی را فراهم ساختند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، مستندسازان و فعالان رسانه‌ای که با تعهد حرفه‌ای، این حضور تاریخی و حماسه ماندگار ملت ایران را به تصویر کشیدند و آن را به افکار عمومی منطقه و جهان منتقل کردند، نیز سپاسگزاری می‌کنم. تلاش صادقانه آنان در ثبت و روایت این رخداد بزرگ، بخشی از حافظه ماندگار تاریخ معاصر ایران خواهد بود.

بی‌تردید این حضور پرشکوه و خروشان، صرفاً بدرقه پیکر یک رهبر نبود؛ بلکه تجدید میثاق ملتی بزرگ با آرمان‌های عزت، استقلال، عدالت، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی بود. ملت ایران بار دیگر نشان داد که با تکیه بر ایمان، وحدت، همبستگی و سرمایه عظیم اجتماعی خود، راه پرافتخار شهیدان و رهبر شهید انقلاب اسلامی را با استواری ادامه خواهد داد.

این سرمایه بی‌بدیل مردمی، مسئولیت همه کارگزاران نظام را بیش از هر زمان دیگری سنگین‌تر می‌کند. امروز وظیفه ماست که با صداقت، کارآمدی، عدالت‌ورزی، همدلی، تلاش خستگی‌ناپذیر و خدمت بی‌منت، پاسخی شایسته به این اعتماد، وفاداری و حضور تاریخی ملت بزرگ ایران بدهیم و در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، حفظ منافع ملی، ارتقای رفاه مردم و سربلندی ایران عزیز، از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

از خداوند متعال مسئلت دارم رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای خانواده معزز ایشان را با اولیای الهی، حضرت سیدالشهدا (ع) و صالحان محشور فرماید و درجات آنان را متعالی گرداند.

برای خاندان مکرم ایشان، به‌ویژه فرزند ارجمندشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی که استمرار این مسیر پرافتخار و پاسداری از این امانت بزرگ بر عهده ایشان است، از درگاه خداوند متعال سلامتی، عزت، طول عمر با برکت، توفیقات روزافزون و تأییدات الهی مسئلت می‌کنم.

همچنین برای ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان، دوام عزت، آرامش، امنیت، همبستگی، پیشرفت و سربلندی را آرزو دارم و امیدوارم همگی بتوانیم با اخلاص، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه، پاسدار این سرمایه عظیم ملی باشیم و راه نورانی شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، را با استقامت و وفاداری ادامه دهیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران