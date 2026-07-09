به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم الدیلمی» سفیر یمن در ایران در گفتگو با المسیره با اشاره به حضور هیئت عالیرتبه یمنی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، این حضور را استثنایی خواند و تأکید کرد که ملت یمن با وجود تداوم محاصره و رنجهای ناشی از جنگ، برای ادای احترام در این مراسم شرکت کرد.
وی افزود: آنچه به نام ملت ایران و رهبری آن ثبت میشود، تلفیق میان فرهنگ شهادت و پیروزی در صحنهای شگفتانگیز و باشکوه است.
الدیلمی با بیان اینکه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان در تهران در نوع خود بیسابقه بود، تصریح کرد: این رویداد بزرگ، پیامهای متعددی را به همراه داشت و موجب غافلگیری کسانی شد که انتظار نداشتند سطح محبت و وفاداری ملت ایران به رهبر و خادمان خود به این میزان باشد.
سفیر یمن در ایران اظهار داشت: مراسم تشییع در ایران به مدت یک هفته ادامه یافت که رویدادی چشمگیر و عظیم بود و تمدنساز بودن ملت ایران را حتی در سطح سازماندهی [مراسم] به اثبات رساند.
الدیلمی افزود: بسیاری از هیئتهای شرکتکننده، عظمت سازماندهی را مشاهده کردند و تأکید نمودند که ایران از این تجاوز، قویتر و استوارتر خارج شده است.
وی تصریح کرد: پس از این مراسم تشییع، شاهد تغییرات و دگرگونیهایی در مواضع خواهیم بود و روابط میادین جهاد و مقاومت بیش از پیش تقویت خواهد شد.
این مقام یمنی گفت: دشمن اسرائیلی تلاش میکند آنچه را که تصور میکند «دستاورد» است تثبیت کند، اما زمان به نفع او نیست.
الدیلمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: آمریکا همواره در کنار اسرائیل بوده است، اما رژیم صهیونیستی رفتهرفته به باری بر دوش آمریکاییها و اروپاییها تبدیل خواهد شد.
وی افزود: رژیم اسرائیل ثابت کرد که نه قابل همزیستی است و نه برای هیچ تفاهمی، و باید ریشهکن شود تا منطقه بتواند نفس بکشد.
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