https://mehrnews.com/x3cx2x ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6883692 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ صد و سی و یکمین شب میدانداری مردم کمیجان در بیعت با ولایت فقیه کمیجان- در این ویدئو صد و سی و یکمین شب میدانداری مردم کمیجان در بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6883692 کپی شد مطالب مرتبط دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است میدانداری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبری صدو سی امین شب اجتماع عزاداران ساوه در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری برچسبها کمیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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