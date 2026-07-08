https://mehrnews.com/x3cwJD ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۸ کد مطلب 6882962 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۸ میدانداری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبری محلات- در این ویدئو میدانداری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6882962 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه صدو بیست ونهمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری ۱۲۹ شب ایستادگی و مقاومت مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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