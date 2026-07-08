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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۸

میدان‌داری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبری

میدان‌داری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبری

محلات- در این ویدئو میدان‌داری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6882962

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