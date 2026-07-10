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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

مشارکت ۶۰۰ نیروی هلال احمر خراسان شمالی در مراسم تشییع رهبر شهید

مشارکت ۶۰۰ نیروی هلال احمر خراسان شمالی در مراسم تشییع رهبر شهید

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از پایان موفقیت‌آمیز مأموریت خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۶۰۰ نیرو مشارکت داشتند.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پایان موفقیت‌آمیز مأموریت خدمت‌رسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان تصریح کرد: هلال‌احمر خراسان شمالی با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی، از نخستین ساعات آغاز مأموریت تا پایان مراسم، در کنار مردم و زائران حضور داشت و خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه را با آمادگی کامل ارائه کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: در این مأموریت، ۶۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی، امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان و داوطلبان در قالب تیم‌های تخصصی در ۶ محور عملیاتی و ۴۰ نقطه خدمت‌رسانی مستقر شدند و با پوشش کامل مسیرهای تعیین‌شده،آماده پاسخگویی به حوادث احتمالی و ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم بودند.

کد مطلب 6883765

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