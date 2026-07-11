https://mehrnews.com/x3cxDP ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ کد مطلب 6885176 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ صد و سی و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدیو صد و سی و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6885176 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و دومین موج حضور بجنوردیها در میدان مشارکت ۶۰۰ نیروی هلال احمر خراسان شمالی در مراسم تشییع رهبر شهید رهبر شهید در دیار خراسان آرام می گیرد؛ روایتی دیگر از حماسه آفرینی گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و سی و سوم تجمعات در لنگرود بازدید نماینده بجنورد از مرکز درمان موقت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد برچسبها بجنورد تجمع مردمی تجمع اعتراضی
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