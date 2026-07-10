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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

دانشگاه شریف اعلام کرد؛

تسهیل اسکان دانشجویان کارشناسی و تمدید مهلت ثبت‌نام خوابگاه تابستان

تسهیل اسکان دانشجویان کارشناسی و تمدید مهلت ثبت‌نام خوابگاه تابستان

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف از تسهیل فرآیند اسکان دانشجویان کارشناسی دارای دروس تحصیلات تکمیلی و تمدید مهلت ثبت‌نام خوابگاه تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، بنا بر اعلام معاونت آموزشی، آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در دروس مقطع تحصیلات تکمیلی با امتحانات حضوری ثبت‌نام کرده‌اند، پیش از این امکان ثبت درخواست خوابگاه را تا پیش از شروع بازه تابستان داشته‌اند.

با توجه به عدم ثبت درخواست توسط برخی از این دانشجویان و به‌منظور تسهیل فرآیند اسکان، لیست کلیه دانشجویان کارشناسی واجد شرایط به اداره امور خوابگاه‌ها ارسال شده است؛ بنابراین این دسته از دانشجویان نیازی به ثبت درخواست خوابگاه ندارند و می‌توانند برای بازه امتحانات به خوابگاه‌های قبلی خود مراجعه کنند.

این معاونت در عین حال یادآور شد که ثبت درخواست «مجوز ورود به دانشگاه» برای تمامی دانشجویان کارشناسی همچنان الزامی است.
همچنین طبق اعلام معاونت دانشجویی، مهلت ثبت درخواست خوابگاه برای ترم تابستان در سامانه آموزش تا روز دوشنبه ۲۲ تیرماه تمدید شده است.

کد مطلب 6883821
زهرا سیفی

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