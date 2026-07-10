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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

حضور کم‌نظیر مردم در تشییع رهبر شهید، محاسبات دشمن را برهم‌ زد

حضور کم‌نظیر مردم در تشییع رهبر شهید، محاسبات دشمن را برهم‌ زد

شورای نگهبان در پیامی از حضور حماسی و تاریخی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تشکر و اعلام کرد: این حضور کم نظیر محاسبات دشمن را برهم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام شورای نگهبان در تقدیر و تشکر از حضور حماسی و تاریخی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حضور باشکوه، تاریخی و حماسی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، شورای نگهبان بر خود لازم می‌داند مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از حضور گسترده، پرشور و آگاهانه مردم شریف ایران و عراق در این آیین عظیم ابراز نماید.

حضور گسترده و آگاهانه مردم شریف ایران و عراق در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آن رهبر شهید، جلوه‌ای روشن از وفاداری ملت‌های مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه عزت و مقاومت بود.

ملت بزرگ ایران در روزهای اندوه‌بار فقدان آن رهبر مجاهد و حکیم، با حضوری باشکوه و سرشار از وفاداری، بار دیگر نشان داد که در مقاطع خطیر و سرنوشت‌ساز، با حفظ ایمان، بصیرت، استقامت و انسجام، در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های برخاسته از مکتب امام خمینی (ره) و مسیر روشن رهبر شهید استوار می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد دشمنان از حوادث تلخ و جنایت‌های خود برای تضعیف اراده ملی و گسستن پیوند ملت با انقلاب اسلامی بهره‌برداری کنند.

حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و تشییع، بار دیگر پایداری ملت ایران در مسیر عزت، استقلال، مقاومت و پیشرفت را آشکار ساخت؛ مسیری که آن رهبر شهید عمر مبارک خویش را در راه تبیین، تثبیت و پاسداری از آن صرف کرد. این بدرقه تاریخی نشان داد که شهادت رهبران الهی و خدمتگزاران صادق ملت، نه موجب توقف این راه، بلکه مایه استحکام بیشتر اراده‌ها و استمرار مسیری است که با مجاهدت، حکمت و فداکاری ترسیم شده است.

شورای نگهبان همچنین حضور ارزشمند مردم عزیز عراق در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را صمیمانه ارج می‌نهد و از این همراهی مؤمنانه و برادرانه قدردانی می‌نماید. این همراهی، بار دیگر نشان داد که پیوند دو ملت ایران و عراق، بر پایه مشترکات اعتقادی، تاریخی و تجربه‌های مشترک مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان امت اسلامی، استوار و ماندگار است.

این حضور کم‌نظیر، بار دیگر محاسبات دشمن را در برهم‌زدن انسجام ملی و تضعیف اراده ملت ایران باطل ساخت و نشان داد که ملت ایران و امت همراه آن، با وجود داغ سنگین فقدان رهبر خویش، در مسیر ولایت، قانون و جهاد استوار خواهد ماند و با عزمی راسخ‌تر، راه عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

شورای نگهبان در این مجال، از همه دستگاه‌ها، نهادها، نیروهای اجرایی، انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی و رسانه‌ای، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، گروه‌های مردمی و همه خادمان و تلاشگرانی که با احساس مسئولیت، اخلاص و مجاهدت، زمینه برگزاری شایسته این مراسم باشکوه را در ایران و عراق فراهم ساختند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماید.

بی‌تردید این حضور عظیم، حماسی و تاریخی و این همبستگی ارزشمند، به سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت انسجام ملی، تحکیم اقتدار جمهوری اسلامی و استمرار راه عزت، مقاومت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بدل شد.

خداوند متعال، روح مطهر رهبر شهید و تمامی شهدای این راه را با پیامبران و صدیقین محشور فرماید و به ملت‌های شریف ایران و عراق، عزت، ثبات قدم و توفیق روزافزون عنایت فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای نگهبان

کد مطلب 6883836
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • US ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      برای قوام این انسجام لازمه سه قوه اقتصاد آرایش جنگی بگیره و اقتصاد مقاومتی عملی بشه تا دست رزمندگان برای دفاع از استقلال باز باشه و فشارها از مردم برداشته بشه تا مردم با تمام قوا علیه دشمنان قدعلم کنن.

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