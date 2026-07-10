به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با تقدیر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تشییع باشکوه و کمنظیر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نماد قدردانی ملت ایران از سالها مجاهدت، رهبری حکیمانه و ایستادگی خستگیناپذیر ایشان در دفاع از اسلام، انقلاب و منافع ملی بود.
وی افزود: تشییع پیکر مطهر امام و رهبر شهید، صرفاً یک آیین بدرقه نبود، بلکه صحنهای برای تجدید عهد مردم با آرمانهای اسلام و انقلاب و نمایش پیوند ناگسستنی امت با راه و مکتب مجاهدان فیسبیلالله به شمار میرفت.
خطیب جمعه بندر امام خمینی با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: ملت ایران بار دیگر نشان دادند قدردان مجاهدتهای خادمان و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی هستند و در ادامه مسیر شهیدان، با صلابت و اقتدار در صحنه خواهند ماند.
وی ادامه داد: از تشییع تاریخی حضرت امام خمینی(ره) تا بدرقه میلیونی فرماندهان شهید جبهه مقاومت همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید آیتالله رئیسی و شهید سیدحسن نصرالله، همواره این حقیقت آشکار بوده که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با بصیرت و وفاداری از آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت کردهاند.
امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: تشییع تاریخی، میلیونی و بینظیر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز امتداد همین مسیر روشن بود و مردم با حضور خود اعلام کردند راه شهیدان را با قدرت ادامه خواهند داد.
وی، این حضور گسترده را حامل پیامهای مهم داخلی و بینالمللی دانست و عنوان کرد: این مراسم باشکوه، علاوه بر ثبت برگ زرین دیگری در تاریخ حماسهآفرینی ملت ایران، جلوهای از تجدید بیعت مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای والای انقلاب اسلامی بود.
حجت الاسلام عبادی تأکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران اسلامی، نجف اشرف و کربلای معلی، پیام روشنی به دشمنان محور مقاومت ارسال کرد و نشان داد قدرت مردمی و امت واحده بودن جبهه مقاومت، مهمترین مؤلفه اقتدار این جبهه است؛ مؤلفهای که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان در درک عمق آن ناتوان ماندهاند.
وی ابراز کرد: هم دوستان و هم دشمنان جمهوری اسلامی باید بدانند پرچمی که رهبر شهید با مجاهدت، ایثار و استقامت برافراشته و استوار نگاه داشت، بر زمین نخواهد ماند و این مسیر به فضل الهی با قدرت، استحکام و عزت ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام عبادی بیان کرد: ملت ایران بار دیگر با این حضور عظیم نشان دادند که در دفاع از اسلام، انقلاب، منافع ملی و آرمانهای شهدا ثابتقدم هستند و راه عزت، مقاومت و ایستادگی را با صلابت ادامه خواهند داد.
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