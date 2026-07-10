خدمت صادقانه راه تحقق آرمان‌ امام شهید است؛ دولت خوزستان را ویژه ببیند

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصول فکری و راهبردی امام شهید باید همواره نصب‌العین مسئولان و مدیران کشور باشد و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با عمل به این اصول، مسیر خدمت صادقانه به مردم را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر خدمت به مردم به عنوان مهم‌ترین وظیفه مسئولان تأکید کرده‌اند و تحقق این راهبرد، بهترین شیوه برای پاسداشت آرمان‌های امام شهید است. تنها چیزی که موجب خشنودی امام شهید خواهد شد، خدمت خالصانه، صادقانه و بی‌منت به مردم است.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکاهل، خمودگی و تعلل در خدمت‌رسانی هیچ جایگاهی ندارد، تصریح کرد: مسئولان باید با روحیه جهادی و حضور میدانی، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و اجازه ندهند روند خدمت‌رسانی با کندی یا بی‌تفاوتی همراه شود.

موسوی‌زاده با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم باشکوه تشییع امام شهید گفت: این حضور کم‌نظیر، بار دیگر نشان داد که مردم ایران اسلامی با وجود همه مشکلات، همچنان پایبند به نظام، انقلاب و مبانی فکری آن هستند و این سرمایه اجتماعی، مسئولیت مدیران را برای خدمت صادقانه دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: خوزستان همواره در کانون توجه امام شهید قرار داشت و امروز نیز انتظار می‌رود دولت با همین نگاه، مسائل و مطالبات این استان را به صورت ویژه دنبال کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم خوزستان است، گفت: با وجود ظرفیت‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع و بنادر، نرخ بیکاری در استان همچنان بالاست و این وضعیت زیبنده خوزستان نیست. ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

وی افزود: محرومیت در بخش‌هایی از خوزستان، با وجود نقش بی‌بدیل این استان در اقتصاد کشور، قابل قبول نیست و دولت باید با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه رونق اقتصادی و کاهش بیکاری را فراهم کند.

موسوی‌زاده با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی استان اظهار کرد: پدیده گرد و غبار، آلودگی‌های صنعتی، تنش آبی و سایر چالش‌های زیست‌محیطی، سال‌هاست زندگی مردم خوزستان را تحت تأثیر قرار داده و رفع این مشکلات نیازمند ورود مستقیم، مستمر و مؤثر دولت است.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های درمانی و آموزشی خوزستان گفت: این استان با وجود جمعیت بالا و نقش راهبردی در اقتصاد کشور، همچنان از نظر سرانه فضاهای آموزشی، امکانات درمانی و خدمات سلامت با کمبودهایی مواجه است و جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید با تخصیص اعتبارات ویژه و اجرای پروژه‌های زیربنایی در دستور کار دولت قرار گیرد.

موسوی‌زاده در پایان تأکید کرد: مردم با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، وفاداری خود را به نظام و آرمان‌های امام شهید به اثبات رسانده‌اند و امروز نوبت مسئولان است که با خدمت صادقانه، کارآمدی، تلاش شبانه‌روزی و حل مشکلات معیشتی و عمرانی، پاسخ شایسته‌ای به این اعتماد و همراهی مردم بدهند.