هفته دولت فرصتی برای یادآوری خدمت خالصانه و جهاد گونه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر اهمیت خدمت صادقانه و شایسته‌سالاری مسئولان، حضور در میان مردم و مقابله با توطئه‌ها و اقدامات تروریستی تأکید کرد.

امام جمعه زابل، با تبریک و تسلیت مناسبت‌های روز و هفته جاری، گفت: جمعه هفتم شهریور همزمان با سالروز وفات حضرت سکینه (س)، یاد و خاطره این بانوی بزرگوار را به محضر امام زمان (عج) تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به روز هشتم شهریور که به نام روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است، افزود: در سال ۱۳۶۰ دفتر نخست وزیری به دست منافقان منفجر شد و شهدای بزرگی همچون شهید رجایی و باهنر مظلومانه به شهادت رسیدند. این روزها یادآور ایثار و خدمت صادقانه به ملت و نظام اسلامی است.



حجت الاسلام پوراندخت هفته دولت را فرصتی برای یادآوری خدمت مخلصانه و جهاد گونه مسئولان و ادای احترام به شهیدان خدمت‌گزار عنوان کرد و با تبریک به تمامی دولتمردان و کارگزاران نظام بیان کرد: مسئولان باید قدردان فرصتی که در اختیار دارند باشند و با الگوگیری از شهیدان رجایی و باهنر، و شهید رئیسی خدمت بی‌منت و خالصانه به مردم ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شایسته‌سالاری و حفظ اصالت مسئولان افزود: شهید رجایی با وجود مسئولیت‌های بزرگ، همواره خود را فرزند همان منطقه و اهل همان مردم می‌دانست و اصالت و ریشه‌داری خود را حفظ می‌کرد. مسئولان امروز نیز باید فراتر از سلیقه و تعلقات حزبی، خانوادگی و جناحی، شایستگان را برای مسئولیت‌ها انتخاب کنند.



امام جمعه زابل با قدردانی از فرماندار زابل اظهار داشت: فرماندار با صعه صدر، و حضور میدانی در اجتماعات و محلات و همچنین اخلاق خوب با مردم، الگوی خدمت صادقانه در منطقه است و تلاش می‌کند تا مشکلات شهروندان را با جدیت و همراهی دیگر مسئولان پیگیری کند.

حجت الاسلام پوراندخت با تأکید بر صبر و حوصله در مواجهه با مشکلات و ناملایمات مردم، بیان کرد: بر مسئولان لازم است با رفتار مناسب و اخلاق حسنه با مردم تعامل کنند، حتی اگر حل برخی مسائل خارج از حوزه اختیار آن‌ها باشد، زیرا تحمل مشکلات و همراهی با مردم، موجب برکت در زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.

وی همچنین به اقدامات تروریستی اخیر و تلاش‌های نیروهای امنیتی اشاره کرد و افزود: شهادت جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی توسط گروهک‌های تروریستی در استان، یادآور اهمیت هوشیاری و حمایت مردم از امنیت منطقه است. تقدیر ویژه از سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروهای فراجا و قرارگاه قدس که با تلاش شبانه‌روزی موفق به شناسایی و مقابله با این گروه‌ها شدند، ضروری است.

امام جمعه زابل با محکوم کردن اقدام غیر انسانی ربودن روحانیان در استان، از علمای اهل سنت و بزرگان منطقه خواست تا در حل این بحران و بازگرداندن این عزیزان به آغوش خانواده‌ها همکاری کنند.

وی تاکید کرد: این اقدامات غیر انسانی و غیر اخلاقی با اهداف دشمنان خارجی و تهدید پیشرفت و امنیت استان مرتبط است و باید با همدلی و همکاری مسئولان و مردم برطرف شود.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، توفیق خدمت صادقانه مسئولان و سعادت و امنیت مردم، اظهار داشت: همه باید در راستای تقویت وحدت، خدمت به مردم و مقابله با ظلم و فساد تلاش کنیم تا استان و جامعه‌ای امن و پیشرفته داشته باشیم.