به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: پروژه پتروشیمی گلستان که سالها به عنوان یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی استان شناخته میشد، پس از دورهای طولانی از رکود و اختلافات حقوقی وارد مرحله جدیدی شده است.
وی از تشکیل هیئت مدیره جدید این پروژه با حضور نیروهای بومی استان و تخصیص اعتبار از سوی هلدینگ خلیج فارس خبر داد و افزود: موانع حقوقی و مدیریتی پروژه به طور کامل رفع شده است.
وی ادامه داد: پروژه از اختیار افراد فاقد اهلیت فنی و اعتباری خارج و به مجموعهای دارای صلاحیت واگذار شده و اکنون در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار دارد؛ اتفاقی که میتواند پس از سالها انتظار، یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی گلستان را احیا کند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: وظیفه دستگاه قضایی رفع موانع حقوقی بود و اجرای پروژه بر عهده متولیان اجرایی و سرمایهگذاران است.
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