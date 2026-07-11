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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

احیای پتروشیمی گلستان؛ پایان سال‌ها بلاتکلیفی

احیای پتروشیمی گلستان؛ پایان سال‌ها بلاتکلیفی

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پروژه پتروشیمی گلستان که سال‌ها به عنوان یکی ازمهم‌ترین مطالبات اقتصادی استان شناخته می‌شد،پس ازدوره‌ای طولانی از رکود واختلافات حقوقی وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: پروژه پتروشیمی گلستان که سال‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی استان شناخته می‌شد، پس از دوره‌ای طولانی از رکود و اختلافات حقوقی وارد مرحله جدیدی شده است.

وی از تشکیل هیئت‌ مدیره جدید این پروژه با حضور نیروهای بومی استان و تخصیص اعتبار از سوی هلدینگ خلیج فارس خبر داد و افزود: موانع حقوقی و مدیریتی پروژه به طور کامل رفع شده است.

وی ادامه داد: پروژه از اختیار افراد فاقد اهلیت فنی و اعتباری خارج و به مجموعه‌ای دارای صلاحیت واگذار شده و اکنون در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار دارد؛ اتفاقی که می‌تواند پس از سال‌ها انتظار، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی گلستان را احیا کند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: وظیفه دستگاه قضایی رفع موانع حقوقی بود و اجرای پروژه بر عهده متولیان اجرایی و سرمایه‌گذاران است.

کد مطلب 6884842

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