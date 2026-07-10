مرگ ۱۰ کودک در اثر رانش زمین در بنگلادش

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، محمد میزانور رحمان، کمیسر پناهندگان، امداد و بازگشت به وطن بنگلادش، روز جمعه گفت: ۱۰ کودک در رانش زمین ناشی از باران شدید کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

اداره هواشناسی بنگلادش گفت که فصل بارندگی فعال منجر به بارندگی شدید در بخش‌هایی از چاتوگرام شده است.

طبق گزارش‌ها، تنها شهر چاتوگرام سنگین‌ترین بارندگی خود را در ۴۳ سال گذشته تجربه کرده است، به طوری که در طول ۲۴ ساعت، ۴۱۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۹۸۳، ۴۱۱ میلی‌متر بوده است.

در همین راستا، مقامات همچنان مردم را از تپه‌های در معرض خطر رانش زمین در بخش‌هایی از منطقه چاتوگرام خارج می کنند.