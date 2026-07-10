مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، تا روز یکشنبه استان گلستان به تناوب تحت تأثیر جریانات مرطوب قرار خواهد داشت.
وی افزود: پیامد این شرایط، تداوم ابرناکی آسمان و وقوع بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان است که احتمال وقوع آن بهویژه در ساعات شب تا صبح بیشتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از عصر روز یکشنبه بهتدریج از میزان ناپایداریهای جوی کاسته شده و شرایط جوی استان به سمت آرامش پیش خواهد رفت.
اصحابی با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: همزمان با پایدار شدن جو، دمای هوا نیز روند افزایشی خواهد داشت و این افزایش بهویژه در روزهای دوشنبه و سهشنبه محسوستر خواهد بود.
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