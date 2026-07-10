دشمن نباید احساس امنیت کند/ خونخواهی امام شهید مطالبه امت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در آیین بدرقه «امام شهید» تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد، گفت: دشمن با تصور ایجاد فاصله میان مردم و ولایت دست به جنایت زد، اما این حضور تاریخی نشان داد پیوند ملت ایران با امام و آرمانهای انقلاب اسلامی، پیوندی عمیق، اعتقادی و گسستناپذیر است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و بدرقه «امام شهید»، این حماسه مردمی را حامل پیامهای روشن برای جبهه استکبار، ملتهای آزادیخواه، جبهه مقاومت و حتی برخی جریانهای داخلی دانست و اظهار کرد: دشمن گمان میکرد با ترور و شهادت، میان مردم و امام فاصله ایجاد خواهد کرد، اما نتیجه این اقدام، خلق صحنهای بینظیر از همبستگی، وفاداری و تجدید بیعت ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
نمایش سرمایه اجتماعی نظام
وی با بیان اینکه این حضور باشکوه، بار دیگر سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را به نمایش گذاشت، افزود: ملت ایران نشان داد در بزنگاههای تاریخی نهتنها از آرمانهای خود عقبنشینی نمیکند، بلکه با انسجام و اقتدار بیشتری در میدان حاضر میشود و نقشههای دشمن را ناکام میگذارد.
امام جمعه کرج، تشییع باشکوه «امام شهید» را جلوهای از قدرت نرم جمهوری اسلامی، نمایش اقتدار تمدنی اسلام و نمادی از تداوم مسیر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این حضور عظیم، امید تازهای در دل ملتهای آزاده جهان و جبهه مقاومت ایجاد کرد و بار دیگر ایران اسلامی را در جایگاه پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی قرار داد.
قدردانی از ملت عراق و جلوه وحدت اسلامی
وی همچنین از میزبانی دولت و ملت عراق، مراجع عظام تقلید، علما و مردم شهرهای نجف و کربلا قدردانی کرد و گفت: همراهی کمنظیر مردم عراق با ملت ایران در بدرقه شهید، جلوهای روشن از وحدت امت اسلامی بود و نشان داد همه تلاشهای دشمن برای ایجاد شکاف میان ملتهای مسلمان با شکست مواجه شده است.
حسینی همدانی با اشاره به مطالبه عمومی مردم ایران و عراق برای مجازات عاملان این جنایت، اظهار کرد: خواست مشترک امت اسلامی، قصاص آمران، عاملان و پشتیبانان این جنایت است و شعار محوری امروز باید انتقام باشد. دشمن نباید در هیچ نقطهای احساس امنیت و آرامش کند، چراکه خونخواهی شهدا، پاسداری از عزت، امنیت و حیات امت اسلامی است.
جایگاه شهید در فرهنگ اسلامی
وی با تأکید بر جایگاه والای شهید در فرهنگ اسلامی افزود: شهید با ایثار جان خود، ارزشهای الهی را احیا میکند و خون پاک او ضامن تداوم حیات جامعه اسلامی و بیداری ملتهاست.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در ادامه با اشاره به اهمیت تقوای زبان، نسبت به گسترش بداخلاقی، توهین و ناسزا در فضای عمومی هشدار داد و آن را مغایر با آموزههای دینی و اخلاق اسلامی دانست.
جنگ شناختی و تاکتیک «شلنگ آتشنشانی دروغ»
وی سپس با تبیین ابعاد جنگ شناختی دشمن، یکی از مهمترین روشهای عملیات روانی را تاکتیک موسوم به «شلنگ آتشنشانی دروغ» عنوان کرد و گفت: دشمن با تولید و انتشار حجم انبوهی از اخبار جعلی، متناقض و فاقد اعتبار، تلاش میکند ذهن مخاطب را در سیلاب اطلاعات نادرست غرق کند تا قدرت تشخیص حقیقت از او سلب شده و نسبت به دستیابی به واقعیت بیتفاوت شود.
امام جمعه کرج، سرعت بالای انتشار اخبار، حجم گسترده اطلاعات، تکرار مستمر پیامهای دروغ و بیاعتنایی به مستندات و انسجام محتوایی را از مهمترین ویژگیهای این شیوه عملیات رسانهای برشمرد و افزود: تنها راه مقابله با این جنگ، جهاد تبیین، افزایش سواد رسانهای و برخورد محققانه، نقادانه و سنجشگرانه با اخبار و روایتهای منتشرشده است.
وی با استناد به آیه شریفه «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا»، جهاد کبیر را به معنای تبعیت نکردن از دشمن در عرصههای فکری، فرهنگی و رسانهای دانست و تأکید کرد: جامعه اسلامی نباید در دام روایتسازی و دروغپردازی دشمن گرفتار شود.
تجربه اعتماد به غرب
حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه خوشبینانه برخی جریانهای داخلی به غرب اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که اعتماد به آمریکا و قدرتهای استکباری، جز خسارت برای کشور دستاوردی نداشته و آنان بارها با عهدشکنی، ماهیت واقعی خود را آشکار کردهاند.
وی با اشاره به نامگذاری ۲۳ تیر به عنوان روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان، تصریح کرد: تعامل با دنیا به معنای اعتماد به مستکبران نیست؛ زیرا آمریکا و همپیمانانش اهل گفتوگوی واقعی نیستند و بارها نشان دادهاند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند.
ضرورت بازدارندگی در برابر دشمن
امام جمعه کرج با تأکید بر ضرورت پاسخ قاطع به اقدامات دشمن گفت: ایجاد بازدارندگی واقعی مستلزم آن است که دشمن هزینه اقدامات خود را بهطور ملموس احساس کند و بداند هرگونه تعرض به ملت ایران، با پاسخی سخت و پشیمانکننده روبهرو خواهد شد.
پاسداری از عفاف و حجاب
وی همچنین با اشاره به سالروز قیام مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، این مناسبت را یادآور مقاومت تاریخی ملت ایران در برابر هجمه به ارزشهای دینی دانست و بر ضرورت پاسداری از فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد.
آیت الله حسینی همدانی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت امام سجاد (ع)، نقش آن حضرت در زنده نگه داشتن پیام نهضت عاشورا و تبیین معارف اصیل اسلامی را یادآور شد و در پایان خطبهها برای سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، شفای بیماران، عزت ملت ایران و علو درجات شهدا و رحمت الهی برای درگذشتگان دعا کرد.
نظر شما