امام جمعه سنقروکلیایی: ملت ایران بر عهد خود با ولایت استوار مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید همواره یاد مرگ و آخرت را در دل زنده نگه دارد و اجازه ندهد دلبستگی به دنیا او را از مسیر بندگی و تقرب به خداوند دور کند.
وی با اشاره به جایگاه نماز در آموزههای دینی افزود: نماز، دژ مستحکمی در برابر وسوسههای شیطان است و زمانی آثار واقعی خود را نشان میدهد که با شرایط کامل، بهویژه در اول وقت، اقامه شود. نماز اول وقت موجب قبولی سایر اعمال، برکت در زندگی و دوری انسان از گناه و انحراف خواهد شد.
حضور مردم در تشییع رهبر شهید، تجدید بیعت با ولایت بود
امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور باشکوه پیامهای روشنی برای دوستان و دشمنان داشت و نشان داد ملت ایران هیچگاه از حمایت نظام اسلامی، ولایت و آرمانهای انقلاب دست نخواهد کشید.
حجتالاسلام رضایی ادامه داد: مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند و نشان دادند در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، همچنان با وحدت و انسجام از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند.
تقوا، رمز وحدت جامعه و حفظ ارزشهای دینی
وی با بیان اینکه بیتقوایی منشأ اختلاف و تفرقه در جامعه است، تصریح کرد: اگر تقوا در جامعه حاکم باشد، روحیه همدلی، خیرخواهی، تعاون و محبت میان مردم تقویت میشود و جامعه از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی مصون خواهد ماند.
امام جمعه سنقروکلیایی در پایان با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و روز عفاف و حجاب، تأکید کرد: سیره اهلبیت (ع) همواره بر حفظ ارزشهای دینی، ایستادگی در برابر ظلم و رعایت عفاف و حجاب استوار بوده و جامعه اسلامی باید این آموزهها را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.
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