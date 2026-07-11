به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز امور دانشجویان بین الملل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی، اطلاعیه پذیرش دانشجوی بین‌المللی غیربورسیه در مقطع کارشناسی ارشد سه رشته «روابط بین‌الملل»، «مطالعات فرهنگی» و «زبان و ادبیات انگلیسی» برای تحصیل به زبان انگلیسی دانشگاه در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مصوبه «اعطای فرصت فراگیر زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی همزمان با تحصیل آنها در ایران» (مصوب جلسه ۸۹۶ مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دانشگاه علامه طباطبائی از میان متقاضیان بین‌المللی تحصیل به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد سه رشته تحصیلی «روابط بین‌الملل»، «مطالعات فرهنگی» و «زبان و ادبیات انگلیسی» برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، دانشجو می‌پذیرد.

نحوه و زمان ثبت‌نام

ثبت‌نام متقاضیان تحصیل به صورت شهریه پرداز فقط از طریق سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی https://apply.atu.ac.ir انجام می‌شود. متقاضیان ملزم هستند مدارک درخواستی را در این سامانه بارگذاری کنند. دریافت مدارک از طریق مراجعه حضوری، ایمیل و غیره امکان‌پذیر نیست.

متقاضیان واجد شرایط فرصت دارند تا روز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سامانه پذیرش دانشگاه اقدام کنند.

برای سهولت ثبت‌نام متقاضیان، سامانه پذیرش به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی قابل استفاده است.

لازم است متقاضیان در بارگذاری مدارک و تکمیل اطلاعات خود دقت لازم و کافی را داشته باشند. در صورتی‌که مدارک و اطلاعات مندرج در سامانه پذیرش با واقعیت مطابقت نداشته باشد، پذیرش و ادامه تحصیل دانشجو (در هر مرحله از تحصیل که باشد) لغو شده و دانشجو نمی‌تواند نسبت به پذیرش و شهریه واریزی خود ادعایی داشته باشد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پست الکترونیکی مرکز امور دانشجویان بین‌المللی دانشگاه به نشانی admissions@atu.ac.ir و یا با شماره‌های ۷-۰۲۱۴۸۳۹۲۶۳۴ در روزهای شنبه تا چهارشنبه (ساعات اداری ۸ صبح تا ۱۲ ظهر) با کارشناسان ارتباط بگیرند.

