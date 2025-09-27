  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

اعلام اسامی متقاضیان بین‌المللی تحصیل در دانشگاه علامه‌طباطبائی

مرکز امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبائی، نتایج بررسی پرونده‌های متقاضیان بین‌المللی تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبائی، در اطلاعیه‌ای نتایج بررسی پرونده‌های متقاضیان بین‌المللی تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تشکیل پرونده و شروع کلاس‌های درسی مطابق با اطلاعیه‌های مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه است که لازم است پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.atu.ac.ir/fa، اطلاعیه‌های صادر شده را مطالعه و مطابق آن اقدام کنند.

اطلاعیه نتایج بررسی پرونده‌های متقاضیان بین‌المللی تحصیل در دانشگاه علامه‌طباطبائی، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

لیست اعلام نتایج

کد خبر 6603359
زهرا سیفی

