به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبائی، در اطلاعیه‌ای نتایج بررسی پرونده‌های متقاضیان بین‌المللی تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تشکیل پرونده و شروع کلاس‌های درسی مطابق با اطلاعیه‌های مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه است که لازم است پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.atu.ac.ir/fa، اطلاعیه‌های صادر شده را مطالعه و مطابق آن اقدام کنند.

لیست اعلام نتایج