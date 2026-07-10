به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مفید سهرابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، توجه به عفاف را توجه به کرامت و جایگاه والای بانوان در جامعه دانست.

وی با اشاره به جایگاه حجاب و عفاف در تعالیم دینی اسلام، این فریضه مهم را عامل نزدیکی بانوان به خداوند متعال برشمرد و تأکید کرد: پیشبرد اهداف و برنامه‌های مرتبط با حجاب و عفاف، نیازمند اهتمام جدی دستگاههای اجرایی به‌ویژه نهادهای فرهنگی به وظایف خود در این زمینه است.

امام جمعه موقت بخش توکهور و هشتبندی، خانواده، مدرسه و جامعه را سه رکن اساسی در نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب در میان نسل نوجوان و جوان دانست و بر نقش‌آفرینی مؤثر این سه نهاد تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سهرابی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز فناوری، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین را راهی برای مقابله با سلطه غرب توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش کلیدی فناوری‌های نوین در توسعه کشور، ضروری است دولت سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه را تقویت کند.

وی با تمجید از اقدامات نیروهای مسلح در بهره‌گیری از دانش‌های نوین به‌ویژه در زمینه تولید موشک‌های بالستیک و انواع پهپادها، خاطرنشان کرد: این دستاوردهای ارزشمند، نقش بسزایی در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران داشته است.

امام جمعه موقت توکهور و هشتبندی در بخش دیگری از سخنان خود، با گلایه از وضعیت نابسامان زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه، تصریح کرد: زیرساخت‌های شبکه تلفن همراه و سرعت اینترنت در بخش توکهور و هشتبندی مناسب نیست و شرکت مخابرات استان باید هرچه سریعتر نسبت به تقویت این زیرساخت‌ها و بهبود آنتن‌دهی شبکه همراه و افزایش سرعت اینترنت در این منطقه اقدام کند.

وی یکی از معضلات اساسی را از کار افتادن شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت همزمان با قطعی برق دانست و افزود: این مشکل بارها برای مردم منطقه ایجاد اختلال کرده و ضروری است مسئولان ذیربط هرچه سریعتر چارهای برای این معضل بیاندیشند.

سهرابی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس مجلس خبرگان رهبری، این نهاد را دارای جایگاهی خطیر در نظام اسلامی ایران دانست و گفت: مجلس خبرگان در بزنگاه تاریخی پس از شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب، علیرغم تهدیدات گسترده دشمنان، در کمترین زمان ممکن و با هوشمندی مثالزدنی، سومین ولی امر مسلمین جهان را انتخاب و معرفی کرد که این اقدام شایسته تحسین است.

وی با اشاره به حماسه تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق، این رویداد را بی‌نظیر و وصف‌ناپذیر توصیف کرد و افزود: حضور بی‌سابقه مردم در تشییع آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در دو کشور ایران و عراق، موجب حیرت جهانیان شد و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا بخشید.

امام جمعه موقت توکهور و هشتبندی در پایان، تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب را دارای هفت پیام مهم دانست و تصریح کرد: این حماسه عظیم، پیامهای قدردانی از مجاهدت‌های رهبر شهید در راه اعتلای نظام و مدیریت بحران‌های تاریخی، پیام انتقام و خونخواهی جهان اسلام، پیام وفاداری به نظام اسلامی، پیام مقاومت و ایستادگی، پیام بیعت با جانشین ولایت، پیام بصیرت و همچنین پیام برائت از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را به جهانیان مخابره کرد.