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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

اجرای ۲ عملیات همزمان توسط پلیس بوشهر؛ ۳۴ کیلوگرم تریاک کشف شد

اجرای ۲ عملیات همزمان توسط پلیس بوشهر؛ ۳۴ کیلوگرم تریاک کشف شد

بوشهر- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از کشف ۳۴ کیلوگرم تریاک در ۲ عملیات جداگانه در تهران و بوشهر خبر داد و گفت: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی جعفری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران با رصد یک باند تهیه و توزیع مواد از استان‌های شرقی، در عملیات اول ۱۷ کیلو تریاک از خودروی متهم در ورودی بوشهر کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اضافه کرد: ماموران سپس با سرنخ‌زنی، محموله دوم را در تهران شناسایی و ۱۷ کیلو دیگر تریاک نیز کشف و سه متهم را دستگیر کردند.

وی تأکید کرد: سوداگران مرگ هر فرصتی را برای آلوده‌سازی جوانان هدف می‌گیرند، اما پلیس با اشراف اطلاعاتی، همکاری قضایی و مشارکت مردم، اجازه نمی‌دهد امنیت جامعه خدشه‌دار شود.

کد مطلب 6883963

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