اجرای ۲ عملیات همزمان توسط پلیس بوشهر؛ ۳۴ کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی جعفری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران با رصد یک باند تهیه و توزیع مواد از استان‌های شرقی، در عملیات اول ۱۷ کیلو تریاک از خودروی متهم در ورودی بوشهر کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اضافه کرد: ماموران سپس با سرنخ‌زنی، محموله دوم را در تهران شناسایی و ۱۷ کیلو دیگر تریاک نیز کشف و سه متهم را دستگیر کردند.

وی تأکید کرد: سوداگران مرگ هر فرصتی را برای آلوده‌سازی جوانان هدف می‌گیرند، اما پلیس با اشراف اطلاعاتی، همکاری قضایی و مشارکت مردم، اجازه نمی‌دهد امنیت جامعه خدشه‌دار شود.