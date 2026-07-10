شهدای خوزستان امروز با حضور مردم اهواز تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهیدان ستوان یکم پاسدار حسین عموری، سرگرد پاسدار سعید توکلی زاده و بسیجی محسن نجاتی که در پی حملات هوایی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند، روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه بر دستان مردم ولایتمدار اهواز تشییع شد.

مردم انقلابی اهواز در این مراسم با سردادن شعارهای ضد استکباری، خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان دادند و بر ادامه مسیر مقاومت تأکید کردند.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیکر مطهر سرگرد پاسدار سعید توکلی زاده و ستوان یکم پاسدار حسین عموری ساعت ۱۷ در گلزار شهدای مدافع حرم اهواز به خاک سپرده شد. همچنین پیکر بسیجی شهید محسن نجاتی برای خاکسپاری به استان ایلام منتقل گردید.