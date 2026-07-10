نماینده لبنانی: شهادت رهبر انقلاب به منبع قدرت و عامل وحدت تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که از مهمترین عناصر قدرت ایران، اتحاد مردم و وحدت نظام و پیوند عمیق میان آنهاست.
«حسین الحاج حسن» تأکید کرد که اسرائیلیها و آمریکاییها از زمان ترور رهبر ایران به این دل خوش کرده بودند که مردم شورش کنند و نظام سقوط کند، اما شهادت آن امام رهبر به منبع قدرت تبدیل شد و خون او به عامل وحدت ملت و نظام ایران تبدیل گشت؛ یعنی هدف آمریکایی-اسرائیلی از ترور ایشان، نتیجهای عکس آنچه میخواستند به بار آورد.
وی افزود: ایران پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود و با استفاده از این اهرم به بهترین شکل، نتایج بسیار منفی بزرگی بر اقتصاد آمریکا و جهان تحمیل کرد. این عامل در کنار عوامل دیگر، آمریکا را به سمت مذاکره با ایران و سپس امضای یک توافقنامه چارچوبدار سوق داد.
این نماینده لبنانی تصریح کرد: یکی از اصول مهم مذاکره در سراسر جهان این است که مذاکرهکننده برگهای برنده و قدرت در دست داشته باشد؛ در حالی که برگهای قدرت حکومت در لبنان، تکیه و دوستی با آمریکا است. آنها به دوره هایی از مذاکرات مستقیم با دشمن رفتند تا در نهایت به یک توافق مبهم برسند. این توافق در ظاهر سهجانبه اما در باطن یکجانبه است؛ یعنی در ظاهر لبنانی-آمریکایی-اسرائیلی است، اما در محتوا کاملاً اسرائیلی است.
الحاج حسن خاطرنشان کرد: زمانی که توافق میان آمریکا و ایران امضا شد، مسئولان و رسانههای اسرائیلی آن را یک «فاجعه» خواندند، اما وقتی دولت لبنان توافق را با اسرائیل امضا کرد، مسئولان و نظامیان اسرائیلی آن را یک «دستاورد» برای اسرائیل توصیف کردند. بنابراین نتیجه روشن است؛ آنچه ایران در بخش لبنان به ارمغان آورده، برای لبنان ایجابی است و آنچه حاکمیت برای لبنان آورده، منفی است.
وی بار دیگر تأکید کرد که هیچ نیروی خارجی یا داخلی در لبنان نخواهد توانست مقاومت را خلع سلاح کند.
نظر شما