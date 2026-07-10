به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته عملیات تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی در روز شنبه مورخ ۲۰ تیرماه انجام خواهد شد.

در این راستا از ساعت ۱۳ تا ۱۵ فردا شنبه، برق سمت راست بلوار ۶۰ متری از جلوی ایران‌خودرو تا میدان هفت‌تیر و مناطق انگشته جاده قدیم و جدید، شهرک سینا، حسین‌آباد، مدرسه موگویی، خیابان تختی و از جلوی بانک مرکزی صادرات تا کانون بسیج روبروی فرمانداری قطع می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه برق روستاهای سنگر، قلعه کاکا محمدرضا، مسیر شیلات تنوردر، روستای تنور در تا جلوی قبرستان بهرام‌آباد قطع می‌شود.