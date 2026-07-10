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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

برگزاری مراسم بزرگداشت و عزاداری «قائد شهید امت» در تبریز

برگزاری مراسم بزرگداشت و عزاداری «قائد شهید امت» در تبریز

تبریز- مراسم بزرگداشت و عزاداری رهبر شهید با عنوان «قائد شهید امت»، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسمی باشکوه جهت گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران و عزاداری برای این ضایعه بزرگ برگزار خواهد شد.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و عاشقان ولایت برگزار می‌شود، تجلی‌گر همبستگی و وفاداری مردم خطه آذربایجان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

طبق اطلاع‌رسانی صورت گرفته، این اجتماع بزرگ روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در صحن مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز برپا خواهد شد و از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار تبریز برای حضور در این مراسم عزاداری دعوت به عمل آمده است.

برگزاری مراسم بزرگداشت و عزاداری «قائد شهید امت» در تبریز

کد مطلب 6884114

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