به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره تحریم های آمریکا منتشر نشده است ولی این تحریم ها نقض تفاهم نامه اسلام آباد محسوب می شود.

در بند 9 تفاهم نامه اسلام آباد آمده است: ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و حضور نظامی خود را در منطقه افزایش نخواهد داد.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران آن هم در بحبوحه مذاکرات و ادعای مقام‌های واشنگتن درباره تلاش برای حفظ تفاهم‌نامه بین دو طرف، اقدام جدیدی نیست.

این تحریم ها در راستای به اصطلاح سیاست فشار حداکثری علیه ایران قرار دارد که تاکنون هیچ نتیجه ای برای ترامپ و سران کاخ سفید نداشته است.