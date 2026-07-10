به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه سیبیاس نیوز آمریکا به نقل از چند مقام منطقه اعلام کرد که قرار است مقامهای ایرانی روز شنبه راهی کشور عمان شوند تا مذاکراتی درباره تنگه هرمز انجام دهند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی گفتوگوها اختلافات مرتبط با مسیرهای کشتیرانی و گذرگاههای دریایی است که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند.
مقامهای یادشده جزئیات بیشتری درباره سطح هیأت ایرانی یا طرفهای حاضر در این مذاکرات ارائه نکردند، اما شبکه الجزیره نیز در این باره گزارش داد که رسانه های ایرانی به نقل از منابعی از سفر روز شنبه سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه ایران به کشور عمان برای رایزنی درباره آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و تحولات منطقه ای خبر دادند.
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