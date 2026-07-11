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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

نیویورک‌تایمز: کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز 

نیویورک‌تایمز: کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز 

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که در نتیجه افزایش تنش بین ایران و آمریکا در منطقه ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، تجاوزهای آمریکا به ایران و واکنش‌های ایران در حمله به مواضع آمریکایی در منطقه و انفجار برخی کشتی‌ها در تنگه هرمز، باعث کاهش شدید تردد دریایی در مقایسه با سطوح ثبت‌ شده پس از آتش‌بس ماه ژوئن گذشته شده است.

این روزنامه افزود که امتناع شرکت‌های کشتیرانی از عبور از این تنگه، ممکن است بار دیگر منجر به کندی چشمگیر در جریان انتقال نفت و گاز از منطقه خلیج فارس شود.

نیویورک‌تایمز به نقل از «هری فاووس»، مدیرعامل شرکت «استلث‌ گاز» مستقر در آتن، نوشت که این شرکت پس از تشدید حملات میان آمریکا و ایران، عبور یکی دیگر از کشتی‌های خود از تنگه هرمز را به تعویق انداخته است. وی افزود: «اوضاع در تنگه هر دقیقه بدتر می‌شود.»

ژنرال «تیم هاوکینز»، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که واشنگتن از ابتدای ماه مه گذشته، به بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال ۳۸۰ میلیون بشکه نفت خام برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده است.

این روزنامه در توجیه ادعاهای ژنرال آمریکایی که قیمت بالای انرژی در بازارهای جهانی خلاف آن را اثبات می‌کند ، مدعی شد که بسیاری از کشتی‌هایی که با کمک آمریکا از تنگه عبور می‌کنند، دستگاه‌های ردیابی موقعیت مکانی (GPS) خود را خاموش می‌کنند و این موضوع راستی‌آزمایی مستقل آمار ارائه‌شده توسط آمریکا را دشوار می‌سازد.

نیویورک‌تایمز در پایان تأکید کرد که بازار نفت برای بقای خود به احیای تنگه هرمز به عنوان یک مسیر قابل‌اعتماد برای تجارت دریایی در بخش انرژی وابسته است.

کد مطلب 6884774

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