یمن: مسئولیت هرگونه تشدید تنش بر عهده ریاض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعاء با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی نهادهای یمن تصمیم خود را برای پایان دادن به «تجاوز و محاصره»، اتخاذ کرده‌اند و از این مسیر، صرف‌نظر از هزینه‌های آن، عقب‌نشینی نخواهند کرد.

در این بیانیه آمده است که روند شکستن محاصره همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و عربستان سعودی باید پیام اخیر نیروهای مسلح یمن درباره احقاق حقوق ملت یمن را جدی بگیرد.

وزارت خارجه یمن همچنین از ریاض خواست با توجه به تأسیسات نفتی، شرکت آرامکو، بندر ینبع، دیگر بنادر، بازارهای مالی و پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، از ادامه تنش‌آفرینی پرهیز کند.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین ادعای عربستان مبنی بر مخالفت صنعاء با نقشه راه تدوین‌شده با میانجیگری عمان را رد کرد و خواستار امضای فوری و اجرای بدون تأخیر این توافق شد.

این وزارتخانه عربستان را مسئول تداوم محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن، جلوگیری از پرداخت حقوق کارکنان و تشدید مشکلات اقتصادی و انسانی این کشور دانست و تاکید کرد که ریاض به دلیل آغاز و هدایت جنگ، نمی‌تواند خود را طرفی بی‌طرف در این پرونده معرفی کند.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین ادعای عربستان درباره دفاع از حاکمیت یمن را مردود دانست و تصریح کرد که ریاض صلاحیتی برای قیمومت یا دفاع از دیگر کشورها ندارد، در حالی که خود عامل تجاوز به یمن بوده است.

در پایان این بیانیه، به عربستان هشدار داده شده است که هرگونه اقدام خصمانه علیه یمن، پیامدهایی برای ثبات منطقه خواهد داشت و ریاض باید از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرد.

صنعاء تأکید کرد در صورت هرگونه اقدام نظامی یا خصمانه از سوی عربستان یا نیروهای هم‌پیمان آن، مسئولیت کامل تبعات و پیامدهای آن بر عهده ریاض خواهد بود.