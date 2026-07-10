۲ حادثه ویژه در اصفهان و فلاورجان ۴ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یکی از حوادث ویژه ثبتشده توسط اورژانس ۱۱۵ اصفهان در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۲۹، تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی تیبا در شهرک جلوان (پشت امامزاده) در شهرستان اصفهان به اورژانس اعلام شد.
وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر شامل یک مرد، یک زن و یک کودک مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.
عابدی همچنین از وقوع حادثه غرقشدگی در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۱۹:۱۳ روز ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در منطقه حسینآباد رخ داد.
وی تصریح کرد: در پی اعلام این حادثه، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و مصدوم این حادثه که مردی ۲۰ ساله بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مرکز درمانی شفا کلیشاد منتقل شد.
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