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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

۲ حادثه ویژه در اصفهان و فلاورجان ۴ مصدوم داشت

۲ حادثه ویژه در اصفهان و فلاورجان ۴ مصدوم داشت

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع ۲ حادثه ویژه در شهرستان‌های اصفهان و فلاورجان خبر داد و گفت:  این حوادث چهار مصدوم داشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یکی از حوادث ویژه ثبت‌شده توسط اورژانس ۱۱۵ اصفهان در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۲۹، تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی تیبا در شهرک جلوان (پشت امام‌زاده) در شهرستان اصفهان به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر شامل یک مرد، یک زن و یک کودک مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی همچنین از وقوع حادثه غرق‌شدگی در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۱۹:۱۳ روز ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در منطقه حسین‌آباد رخ داد.

وی تصریح کرد: در پی اعلام این حادثه، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و مصدوم این حادثه که مردی ۲۰ ساله بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مرکز درمانی شفا کلیشاد منتقل شد.

کد مطلب 6884247

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