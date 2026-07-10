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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

ادای احترام رئیس مجلس و وزیر خارجه اندونزی در مزار قائد شهید ایران

ادای احترام رئیس مجلس و وزیر خارجه اندونزی در مزار قائد شهید ایران

مشهد- وزیر امور خارجه و رییس مجلس مشورتی خلق اندونزی با حضور بر مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی واقع در حرم مطهر رضوی به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سوگیونو» وزیر امور خارجه و «احمد موزانی» رییس مجلس مشورتی خلق اندونزی در راس هیئتی از مسئولان وزارت خارجه و شماری از روسای تشکل های اسلامی این کشور از جمله رییس کل سازمان نهضت علمای اندونزی، رییس سازمان مرکزی محمدیه و رییس بنیاد خیریه اسلامی اندونزی عصر امروز جمعه پس از زیارت بارگاه منور رضوی به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب در «دارالذکر» حرم مطهر ادای احترام کردند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، این هیئت بلند پایه سیاسی، نخستین هیئت دیپلماتیک است که برای ادای احترام بر مزار رهبر شهید انقلاب به مشهد سفر کرده اند.

هیئت سیاسی اندونزیایی بامداد جمعه با ۲ پرواز مستقیم از کشور اندونزی وارد مشهد شده و مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

ظهر امروز جمعه نیز وزاری خارجه ایران و اندونزی در مشهد دیدار و درباره موضوعات ۲ جانبه و آیین تشییع و وداع با رهبر شهید در ایران و عراق گفت وگو کردند.

کد مطلب 6884250

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