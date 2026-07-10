به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوروزی از اجرای گسترده اقدامات ترافیکی و ایمن‌سازی معابر شهری در طول مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف مدیریت بهینه تردد، ارتقای ایمنی مسیرها و برگزاری باشکوه این مراسم انجام شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهد با اشاره به استقرار نیروهای اجرایی سازمان در نقاط مختلف شهر، بیان کرد: مجموعه‌ای از اقدامات ترافیکی و ایمنی در دستور کار قرار گرفت تا بهترین خدمت با ایمنی کامل و بدون مشکلات ترافیکی حاصل شود.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای وضعیت ترافیک معابر از طریق فضای مجازی و صداوسیما به زائران صورت گرفت تا برنامه‌ریزی ترددها تسهیل شود.

نوروزی بیان کرد: اقدامات اجرایی شامل مدیریت و انسداد معابر اصلی و فرعی با همکاری پلیس راهور، نصب و جمع‌آوری علائم ترافیکی، استقرار بشکه‌های ترافیکی، ضربه‌گیر، فانوس، گل‌میخ، میل باتومی و همچنین جانمایی نیوجرسی‌های بتنی در مناطق مختلف بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهدیادآور شد: هدف اصلی این عملیات، ساماندهی عبور و مرور، هدایت ترافیک، افزایش ایمنی شهروندان و زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری منظم مراسم معنوی اعلام شد.

وی تأکید کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف شهرداری و دستگاه‌های مرتبط انجام شده و نیروهای سازمان تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل برای اجرای تمهیدات تکمیلی بودند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهد در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان تمام توان اجرایی و فنی خود را برای خدمت‌رسانی شایسته، تأمین ایمنی معابر و تسهیل تردد در این رویداد مهم به کار گرفت تا میزبانی درخور شأن زائران باشیم.

رکوردشکنی سرعت پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ در رویداد تاریخی تشییع رهبر شهید

محمد مشتاقیان، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد اظهار کرد: مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری مشهد در طی دو روز گذشته، موفق به پاسخگویی به بیش از ۸ هزار تماس شهروندان شد که در میان آن‌ها، میانگین زمان انتظار بسیار پایین، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد، بیان کرد: با وجود حجم بالای مراجعات همزمان با مراسم تشییع رهبر انقلاب، این مرکز توانسته است با میانگین زمان انتظار تنها ۴۷ ثانیه، به درخواست‌های شهروندان رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: در هر شیفت، ۳۰ کارشناس به‌طور هم‌زمان در حال پاسخگویی هستند. تنها در روز گذشته، ۴ هزار و ۱۷۸ تماس ثبت شده که نشان‌دهنده آمادگی بالای تیم‌های عملیاتی و مدیریت هوشمند منابع در شرایط پرترافیک است.