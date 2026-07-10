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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

اقامه دسته‌جمعی نماز لیلة‌الدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

اقامه دسته‌جمعی نماز لیلة‌الدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از اقامه دسته‌جمعی نماز لیلة‌الدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6884178

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