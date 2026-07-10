https://mehrnews.com/x3cxds ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵ کد مطلب 6884178 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵ اقامه دستهجمعی نماز لیلةالدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از اقامه دستهجمعی نماز لیلةالدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد مطلب 6884178 کپی شد مطالب مرتبط تشرف زائران به رواق دارالذکر برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم امام رضا(ع) مراسم یادبود رهبر شهید در حرم رضوی با نوای ۵ مداح برجسته برگزار می شود مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد جلوهای از خدمترسانی بیوقفه بود منزلگاه ابدی رهبر شهید، زیارتگاه دائمی عاشقان شد بازگشایی کامل صحنها و رواقهای حرم رضوی؛تردد عادی شد آمادهسازی ورودی دارالذکر حرم رضوی برای حضور زائران برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید
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