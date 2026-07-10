مسعود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاخیر برخی سرویسهای اتوبوسی خروجی مشهد پس از پایان مراسم، ناشی از ترافیک داخل پایانه و مسائل عملیاتی در جابهجایی حجم بالای زائران بود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی در خصوص گزارشهای رسیده از تاخیر اتوبوسهای خروجی مشهد بیان کرد: طی دیروز و امروز، بهویژه از دیروز بعدازظهر و از صبح امروز، تعداد زیادی مسافر و زائر با اتوبوس جابهجا شدند.
وی بیان کرد: از دو شب قبل تا پنجشنبه صبح، ظرفیت اتوبوسی پایانه مسافربری امام رضا (ع) به طور کامل تکمیل شده بود و حتی تعدادی از اتوبوسها به پارکینگهای مجاور که از قبل پیشبینی شده بود منتقل شدند.
قاسمی تصریح کرد: بعد از پایان مراسم و مراجعه زائران به پایانه امام رضا (ع) برای خروج از مشهد، بخشی از تاخیر ایجاد شده به دلیل تاخیرهای عملیاتی و بخشی نیز ناشی از ترافیک داخل پایانه بود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: اتوبوسی که قصد خروج از پایانه را داشت، به دلیل ترافیک ایجاد شده در محوطه داخلی، با کندی در حرکت و خروج مواجه میشد و همین مسئله در تاخیر برخی سرویسها اثرگذار بود.
وی افزود: با توجه به تاخیری که در زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ایجاد شد، برنامهریزی بخشی از زائران نیز تغییر کرد، زیرا در ابتدا زمان برگزاری مراسم صبح اعلام شده بود اما بعدا به بعدازظهر تغییر یافت و همین مسئله بر زمان مراجعه مسافران به پایانه اثر گذاشت.
قاسمی بیان کرد: حتی دیروز نیز مراجعاتی از سوی مسافرانی داشتیم که با تاخیر به پایانه رسیدند و در این موارد تلاش شد با هماهنگی انجام شده، مشکلی برای زائرانی که از قبل بلیت تهیه کرده بودند ایجاد نشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: بخشی از تاخیرها نیز به این دلیل بود که برای برخی خطوط در ساعتهای متوالی سرویس پیشبینی شده بود اما در مواردی به دلیل تکمیل نشدن ظرفیت، دو سرویس با یکدیگر تجمیع شدند.
وی گفت: از نظر قانونی تاخیر تا یک ساعت در سرویسهای اتوبوسی پیشبینی شده است، اما با توجه به حجم بالای جابهجایی مسافران، وقوع تاخیر در برخی موارد دور از انتظار نبود.
قاسمی تاکید کرد: آنچه در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تاخیرهای ایجاد شده عمدتا ناشی از شرایط عملیاتی، ترافیک داخل پایانه و مدیریت خروج حجم بالای زائران از مشهد بوده است.
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