حماسه حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید تجلی بصیرت و ولایتمداری بود

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی مظهر توحید، عرفان و جهاد بود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه از تمامی دست‌اندرکاران و مردم ولایتمدار استان خراسان رضوی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی همه‌جانبه مسئولان کشوری و لشکری، خادمان، نیروهای اجرایی، فرهنگی، امنیتی، انتظامی و اصحاب رسانه، تلاش خالصانه آنان را ارج نهاد.

همتی فر همچنین با تقدیر ویژه از هیئات مذهبی مشهد و مواکب، این حضور پرشور و سازمان‌یافته را جلوه‌ای روشن از ارادت مردم مؤمن خراسان رضوی به فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی این حماسه حضور را نمایشگر بصیرت و ولایتمداری مردم شریف خراسان رضوی عنوان و برای تمامی خدمتگزاران این مراسم، توفیق و عزت روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.