https://mehrnews.com/x3cxgM ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6884292 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید مشهد- در این فیلم تصاویری از حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6884292 کپی شد مطالب مرتبط شعرخوانی محمدرضا طاهری در گرامیداشت رهبر شهید در حرم رضوی اجتماع شبانه مردم عزادار رهبر شهید در نیشابور حماسه حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید تجلی بصیرت و ولایتمداری بود نوحه خوانی لبنانی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی ادای احترام رئیس مجلس و وزیر خارجه اندونزی در مزار قائد شهید ایران تاخیر اتوبوسهای خروجی مشهد نتیجه ترافیک پایانه و حجم بالای زائران بود دلتنگی زائران رضوی برای رهبر شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب مشهد حرم امام رضا (ع)
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