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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲

حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید

حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید

مشهد- در این فیلم تصاویری از حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6884292

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