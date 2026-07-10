https://mehrnews.com/x3cxgy ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۷ کد مطلب 6884281 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۷ شعرخوانی محمدرضا طاهری در گرامیداشت رهبر شهید در حرم رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از شعرخوانی محمدرضا طاهری در گرامیداشت رهبر شهید در حرم رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6884281 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد جلوهای از خدمترسانی بیوقفه بود حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اول مراسم گرامیداشت رهبر شهید بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم امام رضا(ع) اجتماع شبانه مردم عزادار رهبر شهید در نیشابور اقامه دستهجمعی نماز لیلةالدفن برای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی نوحه خوانی لبنانی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی تایید خبر شهادت ۲ بسیجی تامین امنیت در مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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