محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی شرکت اکسین پالایش اظهار کرد: این آتش‌سوزی که از ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه جمعه امروز آغاز شده بود با تلاش نیروهای آتش‌نشانی پل دختر، سراب حمام، افرینه، سرکان ماله کوه، تنگ فنی و آسار پس از گذشت هفت ساعت مهار شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون عوامل شهرداری آتش‌نشانی شهرداری پلدختر و سراب حمام جهت ایمن‌سازی و عملیات پایش محل و لکه‌گیری و برای جلوگیری از شعله‌ورشدن دوباره آتش در محل مستقر هستند تا در صورت وقوع آتش‌سوزی وارد عمل شده و عملیات مهار را انجام دهند.

فرماندار پلدختر، بررسی‌های اولیه علت آتش‌سوزی را در این واحد تولیدی عدم رعایت مسائل ایمنی اعلام کرد و افزود: برآورد میزان، وسعت و ابعاد خسارت وارده و علت اصلی آتش‌سوزی این شرکت توسط تیم‌های کارشناسی که اعزام خواهند شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تدوین شود.

عزیزی از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی و آتش‌نشانی که نقش مهمی در اطفا و مهار آتش‌سوزی شرکت اکسین پالایش ایفا و با اقدام به‌موقع از گسترش سرایت آتش جلوگیری کردند، تقدیر کرد.