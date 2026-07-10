به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی شامگاه جمعه در مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب که در میدان آزادی قزوین برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید اظهار کرد: آنچه طی روزهای گذشته در ایران و عراق رقم خورد، از منظر گستره حضور مردمی، حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ معاصر بود.

وی با بیان اینکه اجتماعات اخیر تنها یک مراسم سوگواری نبود، افزود: حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف ایران و عراق، جلوه‌ای از پیوند عمیق امت اسلامی با رهبر شهید و نمایش وحدت در برابر جبهه استکبار بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آمارهای منتشرشده درباره جمعیت شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، گفت: بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، ده‌ها میلیون نفر در آیین‌های تشییع و بدرقه رهبر شهید در ایران حضور یافتند و شهرهای نجف و کربلا نیز شاهد حضور میلیونی عاشقان و دلدادگان ولایت بودند.

خاتمی با مقایسه این مراسم با دیگر اجتماعات بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته تشییع‌های باشکوهی را تجربه کرده است، اما تجمعات اخیر در تهران، قم و مشهد از برجسته‌ترین اجتماعات مردمی در قرن اخیر به شمار می‌رود.

وی اقامه چندین نماز میت بر پیکر رهبر شهید در شهرهای مختلف ایران و عراق را جلوه‌ای از ارادت مردم دانست و افزود: اگرچه از نظر فقهی یک نماز میت کفایت می‌کند، اما برگزاری چندین نماز بر پیکر این شهید والامقام، بیانگر عشق و احترام عمیق مردم به ایشان بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از حضور گسترده مردم عراق در مراسم‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: دشمن سال‌ها برای ایجاد فاصله میان ملت‌های ایران و عراق تلاش کرده است، اما حضور پرشور مردم عراق نشان داد این پیوند اعتقادی و عاطفی، مستحکم‌تر از آن است که با توطئه‌های دشمن آسیب ببیند.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام خون رهبر شهید ریشه در باورهای دینی دارد، گفت: این خواسته صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه بر مبنای آموزه‌های قرآنی، روایی و اصول پذیرفته‌شده حقوقی شکل گرفته و ملت ایران بر تحقق آن اصرار دارد.

خاتمی با بیان اینکه «تاریخ بار دیگر در حال تکرار است»، افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که جنایتکاران هرگز از پیامد اقدامات خود در امان نخواهند ماند و ملت‌های آزاده نیز حق خود را مطالبه خواهند کرد.

وی رهبر شهید را شخصیتی فراتر از مرزهای ایران توصیف کرد و گفت: ایشان متعلق به همه جهان اسلام بود و همین جایگاه موجب شد آزادگان بسیاری در کشورهای مختلف در سوگ ایشان به میدان بیایند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین حملات اخیر دشمن به زیرساخت‌های کشور را ناشی از عصبانیت نسبت به نمایش وحدت مردم دانست و اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با اقدامات خود، این حضور تاریخی را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما انسجام ملت ایران تمامی این محاسبات را ناکام گذاشت.

خاتمی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته، تمسک به ولایت و همبستگی مردم بوده است و ملت ایران نیز با همان روحیه، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و خون رهبر شهید استوار خواهد ماند.

