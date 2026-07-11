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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

واژگونی کوئیک در محور شیراز-اصفهان ۶ مصدوم داشت

واژگونی کوئیک در محور شیراز-اصفهان ۶ مصدوم داشت

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در محور شیراز به اصفهان خبر داد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات این حادثه رانندگی اظهار کرد: ساعت ۰۰:۵۱ بامداد امروز شنبه، ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در محور شیراز - اصفهان، ۲۰ کیلومتر مانده به شهرستان شهرضا، به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد تا اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای حادثه‌دیدگان انجام دهد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه مجموعاً ۶ نفر شامل یک مرد، دو زن و ۳ کودک دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

کد مطلب 6884387

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