هشدار به شیطان و شرکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: صدور بیانیه رسمی، قاطع و هشدارآمیز قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص)، نقطه اوج و پاسخ کوبندهای به تحرکات زنجیرهای و سراسیمه ۴۸ ساعت گذشته جبهه استکبار در منطقه بود؛ بیانیهای تاریخی که قواعد درگیری در غرب آسیا را رسما بازتعریف کرد و خط بطلانی بر فرضیه خطوط قرمز خودساخته واشنگتن کشید. این قرارگاه با اتکا به رصد دقیق اطلاعاتی و اشراف کامل بر نشست محرمانه مقامات آمریکایی با برخی رژیمهای دستنشانده منطقه در خاک اروپا، صراحتا اعلام کرد چنانچه واشنگتن دست به هرگونه خطای محاسباتی بزند، تمامی پایگاهها، مراکز استقراری و منافع آمریکا در منطقه بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظه جغرافیایی، آماج ضربات مستمر، مؤثر و ویرانگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
هشداری صریح به پایتختهای وابسته پیرامونی که هرگونه همراهی، تسهیل یا واگذاری فضا و خاک به ارتش تروریست آمریکا، به منزله ورود مستقیم آنان به دامنه آتش موشکهای ایرانی خواهد بود. این موضعگیری سرنوشتساز، در واقع پازل پایانی رویدادهایی بود که از روزهای پایانی هفته، ماشین جنگی و ساختار تصمیمگیری کاخ سفید را در بهت و وحشتی بیسابقه فرو برده است. روند تحولات از روز جمعه و شنبه گذشته زمانی شتاب گرفت که بحران کنونی با ضربات دقیق پدافندی و تغییر موازنه میدانی وارد فاز غیرقابلمهاری شد.
پس از شکار موفق پهپادهای شناسایی-تهاجمی پیشرفته و رادارگریز آمریکا نظیر MQ-۹ Reaper بر فراز سواحل خلیج فارس و آزمایش مقتدرانه موشکهای ضدکشتی در بیخ گوش ناوگروه تهاجمی ارتش آمریکا، دستگاههای اطلاعاتی واشنگتن نخستین سیگنالهای فروپاشی بازدارندگی خود را دریافت کردند. همزمان در جبهه جنوبی، رزمندگان انصارالله یمن با شلیک موشکهای بالستیک دقیقزن به مجاورت فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض و پایانههای حیاتی نفت در ینبع واقع در سواحل دریای سرخ، شاهرگ انرژی ائتلاف را هدف گرفتند؛ ضربهای که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت نفتی آرامکو را وادار کرد به دلیل انهدام خط لوله استراتژیک شرق به غرب، رسما به پالایشگاههای اروپایی اعلام کند که تمامی محمولههای نفت خام قراردادی ماه اکتبر لغو شده و نفتی تحویل قاره سبز نخواهد شد.
این تحولات میدانی، از عصر شنبه دومینوی هراس سازمانی را در ساختار دیپلماسی و امنیتی آمریکا به راه انداخت. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور یک دستورالعمل اضطراری، به اتباع خود در خاورمیانه دستور آمادهباش حداکثری داد و در هشداری کمسابقه اعلام کرد که این منازعه پتانسیل جهش فوقالعاده سریع و غیرقابلمهار را دارد. به فاصله چند ساعت، سفارتخانههای آمریکا در تلآویو، بیروت، مسقط، منامه و بغداد در اقدامی هماهنگ و سراسیمه با سفارت آمریکا در امارات، اطلاعیههای آمادهباش صادر کرده و نسبت به لغو گسترده پروازها و احتمال هدف قرار گرفتن فوری پایگاهها و منافع آمریکا توسط نیروهای مسلح ایران و محور مقاومت هشدار دادند.
وحشت از سیلی انتقام کار را به جایی رساند که دونالد ترامپ عصر شنبه تعطیلات رسمی خود در اقامتگاه کمپدیوید را که قرار بود تا یکشنبه ادامه داشته باشد، نیمهکاره رها کرد و پیش از ساعت ۸ شب با بالگرد مارینوان در هراسی آشکار به محوطه کاخ سفید گریخت؛ فراری که با اعزام ناگهانی و پشت درهای بسته جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به قاهره برای دیدار با عبدالفتاح السیسی تکمیل شد تا واشنگتن با دریوزگی به دنبال اهرمی برای مهار ترکشهای این بحران بگردد. بیانیه بامدادی قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) پاسخی دندانشکن به همین ائتلافسازیهای مخفیانه و فرارهای شبانه بود تا به دشمن تفهیم کند هیچ نقطهای در منطقه از دسترس آتش ایران در امان نخواهد بود.
باتلاق بنزین و تله انتخابات میاندورهای
اما آنچه بیش از تحقیرهای نظامی، راه تنفس را بر ترامپ و جناح جمهوریخواه بسته، گره خوردن این بحران امنیتی با فاجعه اقتصادی در آستانه انتخابات سرنوشتساز میاندورهای کنگره است. جنگافروزی فرساینده واشنگتن و تلآویو علیه ایران که از اواخر فوریه آغاز شد و آبراهه بینالمللی هرمز را به بنبست کشاند، مانند بومرنگی آتشین بر سر اقتصاد غرب فرود آمده است. بر اساس تازهترین گزارش شبکه یورونیوز به استناد دادههای کمیسیون اروپا، بهای سوخت در قاره سبز تمام رکوردهای دو دهه گذشته را جابهجا کرده است؛ به گونهای که پر کردن یک باک ۵۰ لیتری بنزین به بیش از ۱۰۳ یورو و گازوئیل به ۱۰۸ یورو رسیده که بالاترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۰۵ تاکنون است. این بحران، تورم بخش انرژی منطقه یورو را در ماه اوت به رقم سرسامآور ۳/۱۴ درصد رسانده و قیمت نفت خام برنت را که پیش از آغاز جنگ در حدود ۷۲ دلار معامله میشد، تا مرز ۱۲۶ دلار پرتاب کرده و در معاملات جاری نیز بالای ۱۰۴ دلار تثبیت کرده است.
این واقعیت دهشتناک معیشتی، درست در آستانه گشوده شدن صندوقهای رأی در آمریکا، موقعیت حزب حاکم را در شکنندهترین وضعیت تاریخی قرار داده است. جامعه آمریکا و طبقه متوسط که ماههاست بهای بنزین و گازوئیل رکوردشکن را از سبد معیشت خود میپردازند، از این ریاضت بیپایان به خشم آمدهاند. نشریات جریان اصلی و تحلیلی غرب مانند فارن افرز و والاستریت ژورنال صراحتا هشدار دادهاند که استراتژی تقابلی ترامپ در خلیج فارس به باتلاقی بدل شده که بقای سیاسی جمهوریخواهان را میبلعد. ترامپ به خوبی میداند که برای فرار از شکست قطعی در انتخابات میاندورهای، ناچار است به رأیدهندگان خشمگین ثابت کند هزینههای سرسامآور سوخت و تورم سنگین ماههای گذشته، برای دستیابی به یک دستاورد بزرگ ژئوپلیتیک بوده است؛ نیازی مبرم که در برابر بنبست نظامی با ایران، به پاشنه آشیل کاخ سفید بدل شده است.
بنبست گزینههای ترامپ
از همین روی، ترامپ در فضایی مالامال از اضطرار، میان تهدیدات توخالی نظامی و فشارهای کور اقتصادی دستوپا میزند تا شاید پیش از انتخابات میاندورهای، پنجره خروجی آبرومندانه و یک عکس یادگاری تبلیغاتی از ایران دریافت کند. اما محاسبات متوهمانه وی با دیوار بتنی اراده پولادین تهران برخورد کرده است. رئیسجمهور آمریکا امروز میان دو لبه یک قیچی مهلک گیر افتاده است: یا دست زدن به حماقتی بزرگتر و ورود به جنگی ویرانگر که در همان روز اول قیمت نفت را شدیدا بالا میبرد و طومار اقتصاد غرب را در هم میپیچد یا پذیرش حقارت، تن دادن به امتیازات بنیادین و تسلیم در برابر شروط سازشناپذیر ایران تا بتواند به توافقی شتابزده دست یابد. در هر دو حالت، ابتکار عمل کاملا از کف کاخ سفید خارج شده و هر تصمیمی به معنای باخت استراتژیک واشنگتن خواهد بود.
در این میان، بزرگترین رسوایی تبلیغاتی رسانههای غربی، تلاش مضحک برای جا انداختن موضوع «بازگشایی تنگه هرمز» به عنوان یک دستاورد برای دولت ترامپ است. ناظران هوشیار جهان به این فریبکاری با تمسخر مینگرند؛ چراکه تنگه هرمز تا پیش از هفت ماه جنگافروزی و تنشآفرینی تروریستهای سنتکام، در امنترین و آزادانهترین شرایط برای تجارت و کشتیرانی تمام ملل جهان قرار داشت. اگر ترامپ پس از ماهها تنش پرهزینه، گسیل ناوگانهای جنگی و تحمیل تورم کمرشکن بر ملت خود مدعی شود که تنگه هرمز را بازگشایی کرده، این ادعا اعتراف صریح به بازگشت به نقطه صفر با صرف صدها میلیارد دلار خسارت و نشاندهنده بنبست و بیبرنامگی یک ابرقدرت در حال افول خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با اقتدار میدانی و درایت ژئوپلیتیک اثبات کرده است که با تهدید و ارعاب وارد معامله نمیشود و در بزنگاههای انتخاباتی غرب، به هیچ سیاستمدار متجاوزی فرصت نجات و خروج بیهزینه نمیبخشد.
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